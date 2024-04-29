الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"سلامتك تهمنا".. نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الجيزة

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل بالجيزة

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، من خلال الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، أنها قامت بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الجيزة، بتنظيم مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع المحافظة. 

نشر السلامة والصحة المهنية

حضر الفعالية ممثلي أكثر من 50 شركة، وأكثر من 200 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة بالجيزة،  تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد عطيفي محافظ الجيزة، وتضمنت فعاليات المبادرة عدة محاضرات علمية التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها، واشتراطاتها الواجب توافرها في المنشآت لتوفير الحماية اللازمة للمنشأة والعاملين بها، وكذلك التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل، وخطط الطوارئ والإخلاء في أوقات الأزمات، وذلك في إطار سلسلة من ندوات التوعية بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

تأثير التغير المناخي

وأوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالجيزة، في تقريرٍ للوزارة أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتأثير التغير المناخي على بيئة العمل داخل المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين.

وأضاف مدير المديرية، أن الفعاليات تضمنت كلمة ألقاها الدكتور نهاد المحبوب، عميد كلية الطب وقائم بعمل رئيس الجامعة، تحدث فيها حول أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها في الحفاظ على المنشآت والعاملين بها، بحضور المهندسة غادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والتي أكدت في كلمتها على الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية  بجميع المنشآت والأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل وكيف يتم مواجهتها، وألقى المحاضرات المهندسة رجاء حسين من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والمهندسة أماني اسماعيل مدير ادارة السلامة بالجيزة، بحضور المهندسة رباب عويس، والمهندسة رشا عبد الحميد، والمهندسة سارة طلعت والمهندسة اسماء طه والمهندسة اسماء كمال من إدارة السلامة بالجيزة. 

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