ندوة توعوية حول تنظيم عمل المرأة بالشرقية

نظَّمت إدارة شؤون المرأة بمديرية العمل بمحافظة الشرقية، ووحدة المساواة بين الجنسين فعاليات ندوة تثقيفية بالشركة الشرقية للدواجن بلبيس بعنوان "القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها"، بمشاركة 25 عاملًا وعاملة من العاملين بخطوط الإنتاج بالمصنع.

الحقوق والواجبات فى بيئة العمل

وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات حول شروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة، والتعريف بأهداف الوحدة والمساواة في الحقوق، وشرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 والمقارنة بينهما (المهن المحظور تشغيل النساء بها) وتعديلاتهما بالقرارين الوزاريين رقم 43، 44 لسنة 2021، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها، وأهمية إنشاء وحدة للمساواة داخل كل منشأة، وشرح قانون العقوبات رقم 141 لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2023، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات في مكان العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز علاقات العمل بين طرفيِّ العملية الإنتاجية والتعريف بأحكام القانون والقرارات الوزارية المُنفذة له بين العاملين بمختلف المنشآت تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة.

نشر التوعية والتثقيف

وأوضح أحمد عبدالهادي، مدير مديرية العمل بالشرقية، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف بين العاملين والعاملات بمختلف القطاعات حول الحقوق والواجبات التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية التي صدرت لحماية العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفيِّ العملية الإنتاجية، بما يسهم في توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية، أنه حاضر بالندوة محمد حجازي مدير منطقة عمل بلبيس، وحنان حسن موجه فني وعضو وحدة المساواة بمديرية العمل، ونوه إلى الندوة تناولت أيضًا مناقشة القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2021، والتعريف برقم الخط الساخن بين الوزارة والمديرية والمكتب المختص، والخط الساخن لتلقي شكاوى المرأة (1511)، وإجراء حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الاستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها، مؤكدًا استمرار تنظيم ندوات التوعية داخل جميع المنشآت العاملة بالمحافظة حول حقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون.