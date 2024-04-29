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مصر

"العمل بأسيوط" تنظم ندوتين تثقيفيتين لمناقشة قانون العمل

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل بأسيوط

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت ندوتين تثقيفيتين لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "مطاحن الأصدقاء" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر بمركز أبنوب، والتي شارك فيها 10 من العاملين بالشركة، والعاملين بمكتب "لليان تراشر" بمركز الفتح شارك فيها 15 من العاملين بالمكتب.

وكما جاء في بيان لوزارة العمل، تناولت الندوتان التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.


التوعية بقانون العمل

وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريرٍ للوزارة، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حل المنازعات العمالية

وأكد مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، كما حاضر فى الندوتين بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب، وهدى محمد مدير مكتب عمل الفتح.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة أسيوط قانون العمل مطاحن الأصدقاء

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