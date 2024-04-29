الإثنين 29 أبريل 2024
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مصر

إدخال جيل جديد من الأدوية المناعية في بروتوكول الصحة لعلاج تليف الكبد قريبًا (خاص)

الدكتور محمد حساني،
الدكتور محمد حساني،

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، أن هناك علاجات فعالة لمرضى تليف الكبد، تتمثل في في التداخل الجراحي باستئصال وزراعة الكبد أو عن طريق التردد الحراري، وعلاجات أخرى للحالات المتوسطة عن طريق القسطرة الشريانية.

وأضاف "حساني"، في تصريح خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، وتم إدخالها ضمن البرتوكول العلاجي من عام 2023، هذا بجانب الأدوية المناعية التي تتم عن طريق الحقن وهو متواجد بالفعل، بالإضافة إلى جيل جديد من الأدوية المناعية سيتم إدخاله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار حساني إلى أن جميع العلاجات متواجدة في مراكز العلاج بالمجان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على نسب الشفاء وتقليل المضاعفات والوفيات لمرضي سرطان الكبد.

وكانت قد اطلقت برنامج الكشف المبكر عن سرطان الكبد حتى تقوم الدولة بتوفير العلاج للمرضى الذين لم يستطيعوا الحصول والاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي للكشف المبكر وعلاج المرضى، تحت شعار المحافظة على صحة المصريين.

وأوضح أنه بعد نجاح مبادرة فيروس سي، لم تكتف القيادة السياسية بذلك، ولكنها تسعى حاليًا للكشف المبكر عن مرضى سرطان وتليف الكبد، لأنهما لم يدخلا ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن الإصابة بفيروس سي|.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تسعى حاليًا لعقد عدد من الشراكات مع بعض شركات أدوية؛ لتنظيم حملات لتوعية المواطنين بخطر الإصابة بسرطان وتليف الكبد، مجانًا.

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