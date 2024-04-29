خطوة حاسمة بتوجيهات رئاسية.. توفير علاج لسرطان الكبد بعد القضاء على فيروس سي (خاص)

كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، أن الوزارة اطلقت برنامج الكشف المبكر عن سرطان الكبد حتى تقوم الدولة بتوفير العلاج للمرضى الذين لم يستطيعوا الحصول والاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي للكشف المبكر وعلاج المرضى، تحت شعار المحافظة على صحة المصريين.

وأوضح أنه بعد نجاح مبادرة فيروس سي، لم تكتفي القادة السياسية بذلك ولكنها تسعى الان إلى للكشف المبكر عن مرضى سرطان الكبد وتليف الكبد الذين لم يدخلوا ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن الاصابة بفيروس سي، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تسعى الان إلى عقد عدد من الشركات مع بعض شركات الأدوية والشركات الخاصة لعقد عدة حملات لتوعية المواطنين بالاصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد، بالمجان على نفقة الدولة.

250 ألف مريض

وأكد الدكتور محمد حساني في تصريح خاص لـ " الدستور" أن البرنامج يهدف علاج 250 الف مريض مصاب بتليف الكبد، موضحًا أن الوزارة لديها سجلات 118 الف مريض وهناك 122 الف مصابين بتليف الكبد ويحتاجون للتوعية للتوجه لأقرب مركز للفحص وتوفير العلاج.

وأشار حساني إلى أن الهداف من حملة الكشف المبكر عن سرطان الكبد أن يتم التشخيص المبكر من أجل تقليل عدد الوفيات وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية حتي ٢٠٢٦ ليستمر الانجاز المصري فيما يخص القضاء علي فيروس سي مؤكدا أن هناك ما يقرب من ٦٠ مركز مخصص للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد بالإضافة إلي التدريب الطبي المستمر للكوادر للطبية التي تتعامل مع هذا النوع من الأمراض أو من خلال الأجهزة الجديدة.

فحوصات للمرضى

وأكد حساني أن الوزارة تقوم بإجراء فحوصات للمرضى داخل البرنامج العلاجي للكشف المبكر عن سرطان الكبد كل 4 شهور بالمجان، مشيرا إلى أن قرارات المتابعة تكلف الوزارة ما يقرب من 50 مليون جنية وهو مبلغ بسيط فيما يخص تكلفة علاج مرضى تليف الكبد.

ولفت حساني إلى أن أبرز العلاجات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان فيما يخص مرضي سرطان الكبد موضحا، أن هناك علاجات فعالة تتمثل في التداخل الجراحي باستئصال وزراعة الكبد أو عن طريق التردد الحراري وعلاجات أخري للحالات المتوسطة عن طريق القسطرة الشريانية، هذا بالإضافة إلي بعض العلاج الذي يأخذ عن طريق الفم وتم ادخاله ضمن البرتوكول العلاجي من عام ٢٠٢٣ هذا بجانب الأدوية المناعية التي تتم عن طريق الحقن وهو متواجد بالفعل بالإضافة إلي جيل جديد من الأدوية المناعية سيتم إدخاله خلال الأيام القليلة المقبلة وجميع العلاجات متواجدة في مراكز العلاج بالمجان مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينعكس بالايجاب علي نسب الشفاء وتقليل المضاعفات والوفيات لمرضي سرطان الكبد.