الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

البيض
البيض

سجل سعر كرتونة البيض اليوم تراجع كبير خلال الأيام الماضية، وذلك مع بعض دعوات المقاطعة لشراءه  بعد ثبات أسعار عند الزيادات التي حققتها في الأشهر الماضية رغم تراجع أسعار الاعلاف وكذلك الدواجن. 

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وبدأت سعر كرتونة البيض في التراجع المستمرة منذ الاسبوع الماضي وحتى الآن لتصل قيمة التراجعات إلى 40 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سعر البيض الأحمر للمستهلك: 130 جنيه. 

سعر البيض الأبيض للمستهلك: 130 جنيه. 

سعر البيض البلدي للمستهلك: 115 جنيه. 

وكانت شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، قد أرجعت هذه الانخفاضات في سعر كرتونة البيض إلى تراجع أسعار ‏خامات الإنتاج بين 28% و30‏‎% ‎‏، مما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن الحية في المزرعة من 103 جنيهات ‏إلى 75 جنيهًا، أي بانخفاض 25%‏‎. ‎

طريقة عمل البيض الملون في شم النسيم 2024

تراجع 10 جنيهات.. سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4 -2024 فى مصر

سعر كرتونة البيض اليوم جملة

سعر كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيه     

سعر كرتونة البيض الأحمر:115 جنيه       

سعر كرتونة البيض البلدي: 120 جنيه

يذكر أن مصر تتميز بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 100‏%، والتي بدأت أسعارها في التراجع منذ عيد الفطر مع توفر الأعلاف‎.

سعر البيض الأحمر اليوم

المنتجبيض أحمر
رشاد حمزة125  جنيه
البنا125  جنيه
الصحراوي119  جنيه
الزراعي120  جنيه
الصالحية122  جنيه
قويسنا123  جنيه
كمشيش159  جنيه
انشاص120  جنيه
شوشة156 جنيه

 

 

 

كم سعر البيض الابيض؟

 

المنتجبيض أبيض
رشاد حمزة125  جنيه
البنا125  جنيه
الصحراوي118  جنيه
الزراعي120  جنيه
الصالحية0  جنيه
قويسنا120  جنيه
كمشيش0  جنيه
انشاص120  جنيه
شوشة156 جنيه

 

 

أسعار الفراخ اليوم 

وسجلت أسعار الفراخ اليوم تراجع اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية، وجاءت أسعارها كالتالي: 

أسعار الفراخ البيضاء: 76 جنيه     

أسعار الفراخ الساسو:88 جنيه        

أمهات بيضاء: 75 جنيه

txt

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

txt

قائمة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

سعر كرتونة البيض سعر البيض الأحمر سعر البيض الأبيض سعر البيض البلدي أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق