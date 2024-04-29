سجل سعر كرتونة البيض اليوم تراجع كبير خلال الأيام الماضية، وذلك مع بعض دعوات المقاطعة لشراءه بعد ثبات أسعار عند الزيادات التي حققتها في الأشهر الماضية رغم تراجع أسعار الاعلاف وكذلك الدواجن.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وبدأت سعر كرتونة البيض في التراجع المستمرة منذ الاسبوع الماضي وحتى الآن لتصل قيمة التراجعات إلى 40 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سعر البيض الأحمر للمستهلك: 130 جنيه.

سعر البيض الأبيض للمستهلك: 130 جنيه.

سعر البيض البلدي للمستهلك: 115 جنيه.

وكانت شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، قد أرجعت هذه الانخفاضات في سعر كرتونة البيض إلى تراجع أسعار ‏خامات الإنتاج بين 28% و30‏‎% ‎‏، مما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن الحية في المزرعة من 103 جنيهات ‏إلى 75 جنيهًا، أي بانخفاض 25%‏‎. ‎

سعر كرتونة البيض اليوم جملة

سعر كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيه

سعر كرتونة البيض الأحمر:115 جنيه

سعر كرتونة البيض البلدي: 120 جنيه

يذكر أن مصر تتميز بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 100‏%، والتي بدأت أسعارها في التراجع منذ عيد الفطر مع توفر الأعلاف‎.

سعر البيض الأحمر اليوم

المنتج بيض أحمر رشاد حمزة 125 جنيه البنا 125 جنيه الصحراوي 119 جنيه الزراعي 120 جنيه الصالحية 122 جنيه قويسنا 123 جنيه كمشيش 159 جنيه انشاص 120 جنيه شوشة 156 جنيه

كم سعر البيض الابيض؟

المنتج بيض أبيض رشاد حمزة 125 جنيه البنا 125 جنيه الصحراوي 118 جنيه الزراعي 120 جنيه الصالحية 0 جنيه قويسنا 120 جنيه كمشيش 0 جنيه انشاص 120 جنيه شوشة 156 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الفراخ اليوم تراجع اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية، وجاءت أسعارها كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء: 76 جنيه

أسعار الفراخ الساسو:88 جنيه

أمهات بيضاء: 75 جنيه