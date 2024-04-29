الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

طلب مناقشة حول جودة التعليم العالى

ويناقش المجلس في جلسته العامة اليوم، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

التوسع فى مجال التصنيع الزراعى

كما يضم جدول أعمال الجلسة العامة أيضًا، طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.

ومن المقرر أن يحيل مجلس الشيوخ عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة التصنيع الزراعي اللجان النوعية

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