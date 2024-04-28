رئيس "الشورى البحرينى": نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بمقر المجلس، السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، والوفد المرافق له.

وأشاد "عبدالرازق" بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

تأييد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

من جهته، أشاد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشوري البحريني، بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية.

كما أكد "بن صالح" تأييد البحرين موقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإحباط هذا المخطط، مشيدًا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة في هذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء، أكد رئيس مجلس الشيوخ البحريني تقديره الشديد لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد البحريني منذ وصوله، موجهًا الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لزيارة مملكة البحرين في أقرب وقت، وهو ما رحب به المستشار "عبدالرازق".

وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس؛ السفيرة دينا الصيحى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة البحرين بالقاهرة.