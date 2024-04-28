الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "الشورى البحرينى": نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بمقر المجلس، السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، والوفد المرافق له.

وأشاد "عبدالرازق" بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

تأييد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

من جهته، أشاد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشوري البحريني، بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية.

كما أكد "بن صالح" تأييد البحرين موقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإحباط هذا المخطط، مشيدًا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة في هذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء، أكد رئيس مجلس الشيوخ البحريني تقديره الشديد لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد البحريني منذ وصوله، موجهًا الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لزيارة مملكة البحرين في أقرب وقت، وهو ما رحب به المستشار "عبدالرازق".

وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس؛ السفيرة دينا الصيحى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة البحرين بالقاهرة.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشورى البحريني مصر و البحرين مجلس الشورى البحريني

مواد متعلقة

المستشار حنفى جبالى يستقبل رئيس مجلس الشورى البحرينى

"اقتصادية النواب" تناقش مشروع موازنة السلع التموينية 2024-2025

علاء عابد: الذكاء الاصطناعى سلاح ذو حدين

رئيس النواب: نجدد العزم فى دعم صمود الشعب الفلسطينى ورفع الظلم التاريخى الواقع عليه

"شباب النواب": بطولة الفروسية عكست حرص القوات المسلحة على التعاون مع الجيوش العربية

رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو الحكومة لإعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي

برلمانى يطالب بالتوسع فى تطبيق نظام الإيجار التمليكى

"تعليم النواب": رصدنا إجبار مدارس للطلاب على دفع رسوم لتصوير الامتحانات الشهرية

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة