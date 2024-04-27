علاء عابد: الذكاء الاصطناعى سلاح ذو حدين

رحّب النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وفد البرلمان العربي، في مؤتمر "التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات"، والذي عقد اليوم بجامعة الدول العربية، بالحضور، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مسيرة البناء والتنمية خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح عابد، خلال كلمته، أن بناء الإنسان اجتماعيًا وعلميًا وثقافيًا من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، فضلًا عن العمل على التطوير الاقتصادي والزراعي والصناعي والتعليمي والصحي مع التوسع لبناء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية لتستوعب ملايين السكان مع إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، ووضع برامج حماية اجتماعية لمتوسطي الدخل.

وأشار عابد، إلى أن البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي حقق نقلة كبيرة ونوعية في العلاقات البرلمانية الدبلوماسية في جميع القضايا المشتركة مع البرلمانات خاصة الأمن القومي والشباب والمرأة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات، أصبح قضية مهمة وواقعًا ملموسًآ نعيشه ونواجهه في الدولة العربية.

وأوضح، أن إساءة استخدام الذكاء الصناعي سيؤدي إلى أضرار كثيرة، لأنه يطيح بمقدرات الشعوب الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والأمنية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة على رأس أولويات عمل البرلمان العربي.

وأكد الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته على أراضي 1967 وعاصمتها القدس، والرفض القاطع للحرب على غزة، ودعمها لتحقيق حل سلمي لقضية الشرق الأوسط.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

فيما شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد ألقى كلمة حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:

في مستهل الكلمة، جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب العزم الأكيد مع مع البرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه باستمرارالعدوان الاسرائيلي الغاشم والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحد سافر للقيم والأعراف الإنسانية الدولية ومحاولة مُمنهجة لتصفية القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات.

خلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن التطور الهائل المُصاحب لاستخدام التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يطرح فرصًا ومنافع عديدة تُبشر بتحول جذري في الحياة الاقتصادية إلا أنه في الوقت ذاته يحمل في طياته تحديات وتهديدات جسيمة ينبغى أخذها في الاعتبار، مؤكدًا الضرورة القصوى والحثيثة لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير طرق آمنة وموثوقة له قابلة للضبط بحيث تتماشى مع القيم الانسانية للمجتمعات.