السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"شباب النواب": بطولة الفروسية عكست حرص القوات المسلحة على التعاون مع الجيوش العربية

محمود حسين
محمود حسين

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، القوات المسلحة على التنظيم الرائع للبطولة العسكرية للفروسية، والتي تعكس حرص قواتنا المسلحة على تبادل الخبرات والتعاون بين الجيوش العربية وتطوير الرياضة العسكرية العربية.

العاصمة الإدارية وجهة مشرفة لمصر

وقال رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب إن البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من ٢٤ أبريل الجاري وسدل عليها الستار اليوم، بمشاركة 11 دولة عربية، كشفت القدرات الهائلة لمصر، وأن العاصمة الإدارية وجهة مشرفة لمصر وبها الإمكانات كافة لاستضافة أي نوع من الأحداث المهمة، موضحًا أنّ القوات المسلحة المصرية في خدمة مصر والوطن العربي.

وأشاد بالدعم غير المحدود الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف هيئاتها وإداراتها فى الإعداد والتجهيز للبطولة التى تقام لأول مرة على أرض مصر، كما أشاد بالدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم وتطوير رياضة الفروسية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء العديد من المشروعات الضخمة للمحافظة على التراث العريق من الجواد وتعزيز مكانة مصر عربيًا ودوليًا.

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مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

 وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعد صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأوضح أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع، خلال السنوات الماضية، في الرياضة المصرية خلال عهد الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين.

محمود حسين لجنة الشباب والرياضة الجيوش العربية الرياضة العسكرية العربية العاصمة الإدارية القوات المسلحة المصرية بطولة العسكرية للفروسية

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