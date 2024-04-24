الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية: "الرئيس السيسى حريص على خدمة مصالح الأمة"

رئيس الاتحاد العربى
رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية

توجه يوسف دسمال الكوارى، رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، بالشكر للرئيس السيسي على رعايته الكريمة للبطولة، ومساعيه المستمرة لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية.

كما وجه الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، على جهودهم لضمان نجاح هذا الحدث الهام، وما قدموه للرياضة العسكرية.

وأضاف "الكوارى" خلال كلمته فى افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، والتى تنظمها القوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نسجل مساهمة الوفد المصرى فى دعم الاتحاد العربى للفروسية ودعم الرياضة العربية، وأجدد شكرى وتقديرى للرئيس السيسي ووزارة الدفاع، وأتمنى أن تكلل البطولة بروح رياضية عالية وتطوير الرياضة العربية".

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