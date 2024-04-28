الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب" تناقش مشروع موازنة السلع التموينية 2024-2025

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعد قليل 3 اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.

ويناقش الاجتماع الأول مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها وقطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام) وكذلك الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ومديريات التموين.

ويناقش الاجتماعان الثاني والثالث للجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

الموازنة العامة للدولة 2024-2025

يشار إلي ان البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط أمام مجلس النواب، الذي تضمن عدة أرقام بمخصصات الحماية الاجتماعية وشمل دعم سلع البطاقة التموينية الأساسية بنحو 622 مليون مواطن بإجمالي تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وتضمن الدعم رغيف العيش لعدد 69.6 مليون مواطن.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة بعد غد الثلاثاء، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن جودة التعليم العالي، إضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.

وقالت هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، مقدمة طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد أنه "لا جدال على أهمية التعليم كأمن قومي، كما أن المادتين 19 و21 من الدستور تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر".

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مصدر: رئيس المخابرات العامة يلتقى رئيس مجلس النواب الليبى بالقاهرة

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