وزير الاتصالات: مبادرات التدريب على تقديم الخدمات الرقمية مجانًا ومتاحة للجميع

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرات التدريب على تقديم الخدمات الرقمية مجانا ومتاحة للجميع، ومتاحة أون لاين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أطلقنا مبادرات أجيال مصر الرقمية تستهدف مختلف المراحل العمرية، البراعم، والأشبال، ورواد مصر الرقمية لطلبة الجامعة والخريجين، والتدريب يكون على كتابة برنامج أو القيام بخدمة، أو تصميم لدائرة إلكترونية".

وأردف: "يوجد نوعان من تصدير الخدمات الرقمية للخارج، منها كتابة برنامج أو القيام بخدمة، أو تصميم لدائرة إلكترونية لصالح عميل خارج مصر، وتكون الأتعاب بالعملة الصعبة".

وأردف: مطلوب الشباب يدخل على وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، سيجدون منصة عليها 1500 ساعة محاضرات منصة مهارتك، يتابع المحاضرات بنظام المسار المهني، يتعلم مهارات العمل الحر التي تمكنه للدخول للمنصات والتقديم على المشروعات والمنافسة مع أقرانه من شباب العالم.

ولفت إلى أن هناك شركات عالمية تقيم مراكز في مصر تعين شباب من أولادنا يبدأوا في تنفيذ مشروعات لعملاء خارج مصر، منوهًا أن الوزارة تعاقدت مع 60 شركة من نوفمبر 2022 على أكثر من 65 ألف وظيفة على مدار 3 سنوات قادمة، وهذه الشركات تصدر خدمات بقيمة مليار دولار في السنة.