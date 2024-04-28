الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الاتصالات: مبادرات التدريب على تقديم الخدمات الرقمية مجانًا ومتاحة للجميع

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرات التدريب على تقديم الخدمات الرقمية مجانا ومتاحة للجميع، ومتاحة أون لاين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أطلقنا مبادرات أجيال مصر الرقمية تستهدف مختلف المراحل العمرية، البراعم، والأشبال، ورواد مصر الرقمية لطلبة الجامعة والخريجين، والتدريب يكون على كتابة برنامج أو القيام بخدمة، أو تصميم لدائرة إلكترونية".

وأردف: "يوجد نوعان من تصدير الخدمات الرقمية للخارج، منها كتابة برنامج أو القيام بخدمة، أو تصميم لدائرة إلكترونية لصالح عميل خارج مصر، وتكون الأتعاب بالعملة الصعبة".

 

وأردف: مطلوب الشباب يدخل على وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، سيجدون منصة عليها 1500 ساعة محاضرات منصة مهارتك، يتابع المحاضرات بنظام المسار المهني، يتعلم مهارات العمل الحر التي تمكنه للدخول للمنصات والتقديم على المشروعات والمنافسة مع أقرانه من شباب العالم.

 

ولفت إلى أن هناك شركات عالمية تقيم مراكز في مصر تعين شباب من أولادنا يبدأوا في تنفيذ مشروعات لعملاء خارج مصر، منوهًا أن الوزارة تعاقدت مع 60 شركة من نوفمبر 2022 على أكثر من 65 ألف وظيفة على مدار 3 سنوات قادمة، وهذه الشركات تصدر خدمات بقيمة مليار دولار في السنة.

 

اقرأ أيضًا:

وزير الاتصالات: توفير فرص عمل لفتيات القرى بالدولار من خلال الإنترنت
وزير الاتصالات: لدينا سعة حوسبية تكفي لاستضافة البيانات داخل مصر وتوفر الدولار

وزير الاتصالات الخدمات الرقمية مبادرات على مسئوليتي أحمد موسى الخدمات كتابة برنامج

مواد متعلقة

المخرج محمد سلامة يتحدث عن أجواء مسلسل "إمبراطورية ميم" (فيديو)

"بنى بسواعد مصرية".. تفاصيل مهمة عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

خبير اقتصادى يكشف السر وراء انتشار الماس الصناعى عالميًا (فيديو)

القاهرة الإخبارية: بايدن يعتزم التحدث مع نتنياهو اليوم (فيديو)

خبير اقتصادى: صندوق النقد يتوقع تحسنًا كبيرًا فى الأوضاع الاقتصادية المصرية (فيديو)

القاهرة الإخبارية: حزب الله استهدف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية (فيديو)

وزير الخارجية الفرنسى: سنواصل دعم الجيش اللبنانى لإخراجه من سيناريوهات الحرب (فيديو)

هل ترفض أمريكا العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح؟.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف

الأكثر قراءة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

الصفتي يعلن موعد انتهاء حملة مقاطعة الأسماك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة