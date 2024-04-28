وزير الخارجية الفرنسى: سنواصل دعم الجيش اللبنانى لإخراجه من سيناريوهات الحرب (فيديو)

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاحات، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إخراج لبنان من أزمته، فضلًَا عن مواصلة دعم الجيش اللبناني.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العودة للاستقرار تتطلب إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مشيرًا إلى رفضه السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب.

وتابع: "يجب على كل طرف في لبنان تحمل مسئولياته، كما أن الملاحظات اللبنانية حول مقترحنا للتهدئة أخذت في عين الاعتبار".