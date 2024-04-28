الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الفرنسى: سنواصل دعم الجيش اللبنانى لإخراجه من سيناريوهات الحرب (فيديو)

ستيفان سيجورنيه
ستيفان سيجورنيه

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاحات، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إخراج لبنان من أزمته، فضلًَا عن مواصلة دعم الجيش اللبناني.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العودة للاستقرار تتطلب إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مشيرًا إلى رفضه السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب.

وتابع: "يجب على كل طرف في لبنان تحمل مسئولياته، كما أن الملاحظات اللبنانية حول مقترحنا للتهدئة أخذت في عين الاعتبار".

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبنان الحكومة اللبنانية الجيش اللبنانى القاهرة الإخبارية الحرب مؤتمر صحفي

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة