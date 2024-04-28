الأحد 28 أبريل 2024
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خبير اقتصادى يكشف السر وراء انتشار الماس الصناعى عالميًا (فيديو)

الماس الصناعي
الماس الصناعي

قال علي حمودي، الخبير الاقتصادي، إن السبب وراء انتشار الماس الصناعي هو إغلاق العديد من المناجم على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقدم التكنولوجيا لإيجاد بديل الماس الطبيعي المستخرج من المناجم.

وأضاف حمودي، خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الماس الصناعي يتمتع بنفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماس المستخرج، والفارق الوحيد يكمن في أن يكون لدى الشخص معدات متخصصة لتوضيح الفارق بين الماس الصناعي والماس الطبيعي.

وأوضح، أن الوقت الحالي يشهد جيلًا جديدًا من العملاء والمستهلكين، الذين لديهم وعي بيئي واجتماعي، فالماس الذي تتم صناعته في المختبر لديه بصمة أقل بكثير، فضلًا عن إنتاجه طاقة وموارد أقل مقارنة بالماس المستخرج.

القاهرة الإخبارية علي حمودي الخبير الاقتصادي المناجم الماس الصناعي الماس الطبيعي ألماس

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