الأحد 28 أبريل 2024
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"بنى بسواعد مصرية".. تفاصيل مهمة عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

مركز البيانات والحوسبة
مركز البيانات والحوسبة السحابية

قال المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية نقطة مضيئة وسط الصحراء قريبة من القاهرة الجديدة، مؤكدًا أن المركز تم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية، ويأتي ضمن الإضافات في طريق التحول الرقمي وخطة الدولة 2030.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع ببرنامج "صالة التحرير" على شاشة "صدى البلد"، أن المشروع يهدف لتقديم الخدمات بشكل مبسط للمواطنين في نطاق مؤمن، وأن الدور الأساسي للمشروع ليس فقط حفظ البيانات بل العمل على تصحيح المتشابه منها أيضًا، دون تدخل بشري.

ولفت إلى أنهم كُلفوا بالمشروع من أكتوبر 2022، وبدأت الإجراءات الفعلية للتنفيذ في مارس 2023، مردفًا أنه قبل هذا التاريخ كان المركز "صحراء". 

وتابع: "وضعنا خطة محكمة، للعمل في 5 محاور، والمشروع إنشائيًا يتكون من مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومبنى خاص بمعدات الحوسبة السحابية، ومبنى يتضمن قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى مركز تحكم تبادلى للشبكة الوطنية للطوارئ، وتم اعتماد أحدث التكنولوجيا خلال إنشاء المركز، لخدمة الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

 

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مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية صالة التحرير عزة مصطفى صدى البلد مؤمن مارس 2023

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