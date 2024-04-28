الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تصريحات خطيرة لبوريل عن حرب عالمية جديدة ومواجهة نووية محتملة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن بوادر الحرب العالمية عادت من جديد، والمواجهة النووية أصبحت احتمالًا واقعيًا بسبب التوترات.

وأضاف بوريل- خلال مشاركته في جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي نقلت القاهرة الإخبارية جانبًا منها- أن توزيع القوة تغير، وهناك أقطاب متعددة وقوانين لم يتم تطبيقها، هناك لاعبون كثر ونظام أقل وقوانين أقل، وهناك نزاع.

وأردف: "الحرب بين الدول عادت من جديد، حرب روسيا ضد أوكرانيا، وحاليًا لدينا حرب  أخرى، وعدد كبير من الضحايا في فلسطين".

وأشار إلى أن الحرب ليست صواريخ وقنابل فقط، وإنما حرب سرديات وتجارب وخبرات، من الصعب للغاية نتخطى هذا الإرث.

وتابع أن أوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر الطاقة، وبنت اعتمادًا على الغاز الروسي بنسبة 40% قبل الحرب، والآن أصبح 10%، بينما قدمت الصين لبعض دول أوروبا فرصة كبيرة لتوسيع التجارة.

بوريل المواجهة النووية الاوروبي القاهرة الإخبارية تنويع مصادر الطاقة اوروبا

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