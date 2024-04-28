الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ليلة موسيقية مع الفائزين بجوائز دولية بالأوبرا.. الثلاثاء

مبدعين الموسيقى
مبدعين الموسيقى

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتوره لمياء زايد حفلا موسيقيا لتلاميذ الدكتور مصطفي جرانة الحاصلين علي عدة جوائز دولية في العزف على البيانو وهم شادي بدر، يوسف شندي، زينة قدورة ومازن علاء وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 30 أبريل علي المسرح الصغير، وذلك ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم الفنون الجادة وإلقاء الضوء على المواهب الشابة.  

تلاميذ مصطفى جرانة على المسرح الصغير

يتضمن البرنامج عزفا  لعدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن، شوبرت،ليست، شوبان وبرامز.

مصطفى جرانة 

يذكر أن الدكتور مصطفى جرانة عميد المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) الأسبق ينتمى لعائلة فنية عريقة فهو نجل الموسيقار الراحل الكبير رفعت جرانه وقد درس العزف على البيانو بكونسرفتوار القاهرة وحصل على الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى بألمانيا، شارك بالعزف مع أوركسترا برلين، أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفونى.

.. ورحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير

ومن جهة أخرى، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حدثا تتويجيا لمشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمنى جيفورج سرجسيان وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 30 أبريل على المسرح الكبير.

يهدف المشروع إلى إزالة الحواجز الجغرافية والالتقاء فى رحلة موسيقية ممتعة من خلال تقديم عروض لمجموعة من الآلات تنتمى لفترات مختلفة ويؤديها عازفين متميزين تم اختيارهم بدقة من خلال اختبارات أداء حية صارمة من جميع انحاء العالم هم الأمريكية أنا ماريا ( هارب )، الأمريكية الكورية كيت لي ( بيانو ) وعازفة الساكسفون اليابانية ميساتو هاناوا.

يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها المثابرة لـ ويلش، كونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكى، الحفلة الموسيقية لـ فينافيسكى، كونشرتو الفيولينه الثالث لـ  سان سانص، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دى فالا.

تلاميذ مصطفي جرانة علي المسرح الصغير دار الأوبرا المصرية الحاصلين علي عدة جوائز دولية المسرح الصغير مصطفى جرانة رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا

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