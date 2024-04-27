السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

منهم ظافر العابدين وأبلة فاهيتا.. كل هؤلاء النجوم يلتقون فى "أبوظبى الدولى للكتاب"

معرض أبوظبي الدولي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب

‫يستضيف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 عددًا من نجوم السينما والإبداع والترفيه؛ وذلك ضمن فعاليات دورته الثالثة والثلاثين، والتي تنطلق يوم الإثنين الموافق 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 5 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض؛ من أبرزهم النجم التونسي ظافر العابدين في حوار مفتوح ضمن جلسة بعنوان "أنف وثلاث عيون: من الرواية إلى شاشة السينما".

فى الوقت نفسه؛ تحل الشخصية المصرية الساخرة "أبلة فاهيتا" ضيفة على "أبوظبي للكتاب" لتوقيع كتابها الأول "أنا" في جلسة تفاعلية بعنوان "كتب كتابك مع أبلة فاهيتا".

ويلتقى زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب مع أحد رواد البودكاست والإعلام الثقافي في العالم العربي عبدالرحمن أبومالح،  وذلك في جلسة خاصة حول قصة منصة "ثمانية" ضمن فعالياته.

مصر ضيفة شرف أبوظبي للكتاب

وتحل مصر ضيفة على معرض أبوظبي للكتاب، وذكرت الصفحة الشخصية للمعرض الكثير من الصفات، منها أن مصر مهد الحضارات وأكبر حضارة عرفها البشر عبر التاريخ، وأنها من ألهمت العالم، وما زالت آثارها قادرة على إثارة الدهشة في كل وقت وحين، وبرغم مرور آلاف السنين لكن تبقى آثارها شاهدة على عظمة كانت، قادرة على فتح الأعين من الدهشة.

نجيب محفوظ شخصية معرض أبوظبي للكتاب

واختير الروائى والأديب العربى العالمى نجيب محفوظ الشخصية المحورية فى الدورة المنتظرة، التى تخصص برنامجًا متكاملًا للاحتفاء به، واستعراض أهم إنجازاته وتأثيره الأدبى والإنسانى، مع توزيع البرنامج على كل فعاليات وأنشطة المعرض، ليغطي أبرز جوانب حياة ومسيرة الأديب الكبير.

ويُخصص لهذه الغاية جناح مميز لعرض أهم إنجازات نجيب محفوظ وتاريخ حياته فى تجربة غامرة مميزة تصحبنا فى عوالمه الخاصة، وتأثيره الأدبى والإنسانى، بالإضافة إلى الجلسات اليومية ضمن «البرنامج الثقافى».

وتقام 8 جلسات عن نجيب محفوظ ضمن فعاليات المعرض، من بينها: «نجيب محفوظ.. مرآة التاريخ والمجتمع»، و«البدايات والخواتيم»، و«شلة الحرافيش»، و«نجيب محفوظ والنقد»، و«نجيب محفوظ، ويبقى الأثر»، و«نجيب محفوظ فى عيون العالم»، و«أحفاد نجيب محفوظ»، و«عوالم نجيب محفوظ»، إلى جانب جلسة «روايات نجيب محفوظ بشكل جديد»، التى تشهد إطلاق روايات مصورة للراحل، لأول مرة.

تشارك فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب ١٢ دولة، لأول مرة هى: اليونان، سريلانكا، ماليزيا، باكستان، قبرص، موزمبيق، كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، والبرازيل، ليقدم للجمهور سلسلة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية.

وتشارك الصين بـ٩ أجنحة، لتكون أكبر مشاركة فى أى معرض للكتاب حول العالم، ويضم الوفد الصينى الرسمى المشارك ٧٠ ضيفًا، يمثلون ٨٠ دار نشر صينية، حضورًا وتوكيلًا، مع تقديم ١٥ فعالية ثقافية ومهنية وفنية. بينما تشارك الهند بـ٢٣ دار نشر، إلى جانب برنامج ثقافى متنوع.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب نجوم السينما والإبداع مركز أبو ظبي الوطني للمعارض ظافر العابدين ابلة فاهيتا

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