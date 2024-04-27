الإثنين.. صالون "الدستور" الثقافى يحتفى بالفائزين بجوائز "المبدع الصغير"

يحتفي صالون الدستور الثقافي، بعد غدٍ الإثنين، بالفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير؛ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في دوراتها الثلاثة (2021-2022-2023).

ويستضيف الصالون عددًا من الفائزين وأسرهم في مجالاتها المختلفة (القصة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف، الغناء، التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الإبتكارات العلمية).

ويجري النقاش مع الفائزين في مجالاتهم الإبداعية، ودور الدولة في احتضان تجاربهم الإبداعية، واستشراف مستقبلهم الإبداعي، والتحديات التي يواجهونها.

الفائزون في الدورات الثلاث

يذكر أن فاز في الدورات الثلاث السابقة لجائزة الدولة للمبدع الصغير 83 طفل وطفلة من سن 5 الي 18 سنة جميع محافظات مصر، ومن المقرر إعلان اسماء الفائزين في الدورة الرابعة للجائزة قريبًا.

وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار.

شروط الجائزة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا تتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الفوز بالجائزة فى الفئة العمرية ذاتها.

ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوى. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.

في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التى تم تصعيدها من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ ويستثنى من ذلك الشرط المقيمين خارج مصر وتكون المقابلة (أونلاين).

في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا.

تُستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوف شروط الجائزة.

عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها.

أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عام كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثان.

لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.