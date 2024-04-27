السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

احتفاء بمصر ومحفوظها.. دورة غير مسبوقة لمعرض أبو ظبي للكتاب

ممعرض أبو ظبي للكتاب
ممعرض أبو ظبي للكتاب

تنطلق فعاليات معرض أبو ظبي للكتاب في الفترة من 29 إبريل إلى 5 من شهر مايو المقبل، وتحل مصر ضيفة على المعرض، ونجيب محفوظ شخصية للمعرض هذا العام.

وكانت أبو ظبي قد دشنت عبر صفحة المعرض الشخصية احتفاء يليق بمصر أرض الحضارات، وهذا ليس غريبا على إمارة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة، لما تكنه من محبة واضحة لمصر والمصريين ظهرت جلية في الكثير من الازمات وغيرها.

بعد اختياره شخصية معرض أبو ظبي 2024.. أسرار من حياة نجيب محفوظ اليومية

نجيب محفوظ

ذكرت الصفحة الشخصية لمعرض أبو ظبي للكتاب في منشور لها، أن نجيب محفوظ تجاوز دور الأديب التقليدي وأبدع في نقد وتصوير الحاضر الاجتماعي المصري بمختلف أبعاده، كما خلد من خلاله قضايا الإنسان وأسئلته في كل مكان ليصبح أديبًا عالميًا، انتظرونا في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب2024 حيث نحتفي بأديب نوبل وإرثه وإنجازاته.

وتحل مصر ضيفة على معرض أبو ظبي للكتاب، وذكرت الصفحة الشخصية للمعرض الكثير من الصفات، منها أن مصر مهد الحضارات وأكبر حضارة عرفها البشر عبر التاريخ، وأنها من الهمت العالم، ولازالت آثارها قادرة على إثارة الدهشة في كل وقت وحين، وبرغم مرور آلاف السنين لكن تبقى آثارها شاهدة على عظمة كانت، قادرة على فتح الأعين من الدهشة.

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"الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ".. بيت الحكمة يستعد للمشاركة في معرض "أبو ظبي للكتاب"

نجوم معرض أبو ظبي للكتاب

من ضمن ضيوف معرض أبو ظبي للكتاب، النجم ظافر العابدين في حوار مفتوح حول الدراما في جلسة بعنوان "أنف وثلاثة عيون: من الرواية إلى شاشة السينما، والكثير من الفعاليات التي يستقبل بعها معرض أبو ظبي للكتاب ضيوفه.

معرض أبو ظبي للكتاب جمهورية مصر العربية نجيب محفوظ المعرض أرض الحضارات الإمارات العربية المتحدة

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