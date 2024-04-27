القبض على المتهم بإضرام النار فى سيارة نصف نقل بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بإضرام النيران داخل سيارة نصف نقل، بسبب خلافات مع مالكها، بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل سيارة نصف نقل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وباجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا قام بإلقاء زجاجة مولوتوف على السيارة بسبب خلافات سابقة مع مالكها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.