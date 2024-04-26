الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: إزالة كمية الركام الهائلة بقطاع غزة قد تستغرق 14 عامًا

آثار الدمار فى غزة
آثار الدمار فى غزة

قالت الأمم المتحدة، إن إزالة كمية الركام الهائلة التي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفها العدوان الإسرائيلي المدمر بقطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عامًا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

تدهور الخدمة الصحية 

وفي السياق ذاته، كانت قد حذرت الصحة الفلسطينية من قرب توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات غزة نتيجة لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها.

كما ناشدت الصحة الفلسطينية المؤسسات المعنية الأممية والإنسانية سرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

غزة الركام بغزة جرائم الاحتلال القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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