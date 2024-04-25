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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام عبدالعال: لدينا 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا فى سيناء

برنامج “كل الزوايا”
برنامج “كل الزوايا”

قال الدكتور حسام عبدالعال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إن التنمية في سيناء في الفترة من 2014 اتخذت مسارات جديدة نحو التنمية الحقيقية الشاملة بإنجازات فعلية تحققت على أرض سيناء.

تضافر الجهود لتنمية سيناء 

وأكد الدكتور حسام عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل الزوايا مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "أون"، أن التنمية في سيناء شاملة ومتكاملة بصورة كبيرة ويعرفها الجميع، معبرًا: "الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن التنمية في سيناء تحققت من خلال تضافر الجهود كافة".

الزراعة الكاملة والشاملة بسيناء 

وأضاف في حديثه، أن سيناء شهدت تنمية زراعية شاملة كبيرة، حيث بذلت وزارة الزراعة الكثير من الجهود من أجل الارتقاء بالجانب الزراعي في وسط وشمال سيناء، وبالتالي تم إنشاء الكثير من المشروعات المعنية بتطوير الزراعة مثل مشروعات محطات المياه وتوفيرها للزراعات التي تختص بها سيناء مثل النخيل والزيتون، ويجب الإشارة إلى أنه يوجد الآن 18 تجمعا زراعيا كاملا وشاملا في سيناء.

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