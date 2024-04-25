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قطاع الأعمال: توصلنا لإنتاج مجمع صناعى كامل بمدينة العريش

منصور عبد الغني المتحدث
منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم على تطوير وتحديث وتوطين صناعة واستقطاب صناعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص في سيناء، معبرًا: "الدولة المصرية تخوض الآن معركة من نوع جديد في سيناء، من أجل التعمير والبناء والتشييد واستصلاح الأراضي، تحت اسم معركة تنمية مستدامة تشمل كافة مناحي الحياة على أرض الفيروز".

الصناعة في سيناء 

وأكد منصور عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه فيما يخص شركة النصر للملاحات والتي تتبعها ملاحة سبيكة الواقعة على بحيرة البردويل بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، فجرى التوصل إلى اتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص للاستفادة من "المحلول المر" الذي يجرى استخراجه على هامش إنتاج الملح السيناوي، لما يحتويه من نسبة عالية من أملاح البوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريتات والتي سوف تضيف قيمة اقتصادية كبيرة في الفترة المقبلة.

تطوير سيناء 

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية توصلت لإنتاج مجمع صناعي كامل داخل ملاحة سبيكة في مدينة العريش في سيناء، لاستغلال المحلول المر لإنتاج كلوريد البوتاسيوم بحوالي 28 ألف طن، وسماد سلفات المغنيسيوم بـ140 ألف طن، وملح طعام 380 ألف طن، وهيدروكسيد المغنيسيوم بحوالي 78 ألف طن، قائلًا: "هذه المعادن تدخل في صناعة الدوار ويتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة".

قطاع الاعمال الحياة اليوم الحياة الصناعة في سيناء منصور عبد الغنى

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