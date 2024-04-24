الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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شيخ قبيلة الترابين بسيناء: الدولة تستهدف زراعة 350 ألف فدان بأرض الفيروز

تنمية سيناء
تنمية سيناء

قال الشيخ عبدالله جهامة شيخ قبيلة الترابين ورئيس جمعية المجاهدين، إن الدولة المصرية نجحت بشكل كامل في التخلص من الإرهاب الذي كان يتوغل في الأراضي السيناوية، معبرًا: "بعد تولي الرئيس السيسي للمسئولية بدأ يصبح عندنا قناعة بوجود إرادة سياسية لتنمية سيناء، وبالتالي يمكن القول إن سيناء تحتفل الآن بأنها في حضن مصر".

تنمية سيناء 

وأكد جهامة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن سيناء شهدت تنفيذ مشروعات عملاقة مثل أنفاق قناة السويس، التي أنهت عزلة شمال سيناء مع شبكات طرق عملاقة، فضلا عن تدشين جامعة العريش وربط سيناء.

التخلص من الإرهاب

وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف زراعة 350 ألف فدان مما يحقق نقلة كبيرة، معبرًا: "الرئيس يولى أرض سيناء اهتمام كبير بما تم من مشروعات".

وتابع: "في 3 أنفاق ومشروعات كبيرة تمت وما زالت تتم والحكومة تتجه لجذب مواطني الدلتا إلى سيناء، وآن الأوان لجذب 5 ملايين مواطن إلى سيناء".

عبدالله جهامة شيخ قبيلة الترابين بسيناء الحياة اليوم الحياة

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