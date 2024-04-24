رئيس جامعة الملك سلمان يُشيد بحجم استثمارات الدولة فى قطاع التعليم العالى

قال الدكتور أشرف سعدالدين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، إن سياسة الدولة المصرية فى تأسيس الجامعات في سيناء تنطلق من خلال تنوع يحقق سوقًا للتعليم العالى فى مصر، وهذه السوق لا تستهدف الطلاب محليًا فقط، بل يتم النظر إلى الأسواق العالمية ومتطلباتها العصرية الحديثة.

جامعة الملك سلمان الأهلية

وأكد الدكتور أشرف سعدالدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التعليم فى سيناء يحقق نهضة غير مسبوقة خلال آخر 10 سنوات، موضحًا أن هذه النهضة تحققت من خلال تطوير الجامعات الحكومية وزيادة الكليات الخاصة والتكنولوجية وأيضًا الكليات الأهلية.

وأضاف أن جامعة الملك سلمان تعمل فى 15 مجالًا علميًا، ولهذا تم اختيارها بدقة متناهية تتناغم مع طبيعة المدن المحيطة من الجامعة وسيناء.

تنمية سيناء

وتابع: "عملنا وفق خطة واضحة لتطوير التعليم العالي خلال 10 سنوات مبنية على دراسات ديموغرافية وهذه خطة غير مسبوقة وكان فيها تكامل واستمرارية من ضمنها الجامعات الأهلية ومنها الملك سلمان".

واستطرد: "الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على هذه الجامعة والسعة الحالية تشمل 15 ألف طالب، وكل فرع له مساحة الجامعة تتوسع فيها".