الصحة الفلسطينية تحذر من قرب توقف مولدات الكهرباء فى مستشفيات غزة

حذرت الصحة الفلسطينية من قرب توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات غزة نتيجة لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

كما ناشدت الصحة الفلسطينية المؤسسات المعنية الأممية والإنسانية سرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

شهداء قطاع غزة