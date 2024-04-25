الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية تحذر من قرب توقف مولدات الكهرباء فى مستشفيات غزة

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

حذرت الصحة الفلسطينية من قرب توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات غزة نتيجة لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

كما ناشدت الصحة الفلسطينية المؤسسات المعنية الأممية والإنسانية سرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

شهداء قطاع غزة 

كانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 43 شهيدًا و64 مصابًا خلال 24 ساعة.

الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال الصهيونى

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