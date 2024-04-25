الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسام الصفتي: تجار الجملة يعترضون اليوم على مبادرة مقاطعة الأسماك بمضاعفة الأسعار

مقاطعة الأسماك
مقاطعة الأسماك

قال وسام الصفتي، مؤسس حملة مقاطعة السمك في بورسعيد، إن حملة المقاطعة تخللت إلى الكثير من المحافظات المجاورة، حيث وصل تأثير هذه المبادرة إلى أكثر من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وهذه المبادرة تم تفعيلها بسبب ارتفاع أسعار السمك في بورسعيد بصورة تفوق مقدرة المواطنين، خاصة وأن أهالي بورسعيد كانوا يحرصون على تناول السمك أكثر من مرة في الاسبوع الواحد، وبالتالي في ظل هذا الارتفاع أصبح المواطن غير قادر على شراء وجبة واحدة من الأسماك على مدار الأسبوع.

مقاطعة الأسماك

وأكد وسام الصفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية " أون"، أن ارتفاع أسعار السمك في بورسعيد سببه الأساسي جشع التجار.

وأضاف في حديثه، أن تجار الجملة في بورسعيد اليوم عملوا على رفع أسعار السمك بصورة خيالية، وذلك لمعاندة مبادرة المقاطعة، وبالتالي المواطن هو ضحية ما يفعله تجار جملة الأسماك بالمحافظة.

انخفاض الأسعار 

وفي سياق متصل، قال عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن حملة مقاطعة الأسماك ترتب عليها الكثير من النتائج الإيجابية التي عادت على المواطن.

وتابع: "يجب تفعيل الرقابة على أسواق السمك في المحافظات الساحلية لمنع جشع التجار الذي لا يعاني منه إلا المواطن المصري البسيط".

وأضاف في حديثه، أن المعروض من الأسماك هذه الفترة قليل إلى حد ما، وحملة المقاطعة عملت على زيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض السعر.

وسام الصفتي مؤسس حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد قناة اون كل الزوايا ساره حازم

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