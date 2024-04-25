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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فتحي امبابي: انتقالي من المدينة للريف كان أحد أسباب تكويني كروائي

الكاتب فتحي امبابي
الكاتب فتحي امبابي - عدسة حسن مسعد

قال الكاتب فتحي امبابي، ولدت في حي الجمالية، ثم انتقلت إلى ريف الدلتا، وهذا الانتقال حدث بعد وفاة والده، وكانت الأوضاع الاجتماعية في هذا التوقيت على أسرته صعبة للغاية.

التشجيل الوجداني للروائي 

وأكد الكاتب فتحي إمبابي، خلال لقائه ببرنامج " أطياف" مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن الحظ حالفة بصورة كبيرة بعد انتقاله للريف، حيث هذه الطبيعة الريفية هي من ساهمت في تشكيل وجدانه الروائية.

الانتقال من المدينة للريف 

وأضاف في حديثه، أنه انتقل للريف بمحافظة المنوفية في عمر الـ8 سنوات، معبرا: "حياتي في الريف هي من جعلتني أكتب نهر السماء".

وتابع أول رواية أقوم بتأليفها كانت رواية (العرس) وكانت تحمل اسم (المؤسسة) وهي تدور في ليبيا أثناء عصر القذافي".

فتحي إمبابي اطياف الحياة صفاء النجار رواية العرس

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