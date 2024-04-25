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محمد الشحات: حجم الإنفاق فى مجال التنمية بسيناء يتخطى الـ700 مليار جنيه

الدكتور محمد الشحات
الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن القطاع الزراعي شهد في العشر سنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة، حيث ظهرت ملامح التنمية في مجالي الإنتاجية وزيادة الأراضي الصحراوية المستحدثة.

استصلاح الأراضي الزراعية

وأكد الدكتور محمد الشحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية قامت باستصلاح الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات رفم الظروف الاقتصادية العالمية القاسية.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية حرصت على الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل كبير، كي يكون القطاع الزراعي أحد العوامل المؤثرة في هذه المتغيرات، لحماية الدولة المصرية من التقلبات السياسية التي حدثت في الآونة الأخيرة، بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

الزراعة بسيناء 

وتابع: "نستهدف استصلاح 700 ألف فدان من الأراضي الزراعية في سيناء، منها 200 ألف فدان يجرى زراعتها حاليا وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية".

واستطرد: "حجم إنفاق الدولة المصرية في مجال التنمية في سيناء يتعدى 700 مليار جنيه، حيث كل الجهات المعنية في مصر تعمل في استصلاح الأراضي وتوفير المحاصيل المناسبة للتربة وطبقا للتقلبات الجوية بسيناء".

محمد الشحات هيئة التنمية والتعمير الحياة اليوم الحياة لبنى عسل

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