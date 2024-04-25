الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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غسان ريفى: سقوط 330 شهيدًا فى لبنان إثر المعارك الصهيونية مع حزب الله

غسان ريفي رئيس تحرير
غسان ريفي رئيس تحرير جريدة سفير اللبنانية

قال غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير اللبنانية، إن الحديث حول مقتل نصف قيادات حزب الله ليس صحيحًا على الإطلاق.

المناوشات بين حزب الله وإسرائيل 

وأكد غسان ريفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " منتصف النهار" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله اللبناني يعلن باستمرار عن أعداد الشهداء الذين يتم استهدافهم من قبل الكيان الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أن لبنان لديها من 8 أكتوبر الماضي 330 شهيدًا في مجمل العدوان الصهيوني على مناطق الجنوب اللبناني.

جرائم الكيان الصهيوني 

وتابع: "حزب الله يبحث عن انتصار كبير ضد الكيان الصهيوني، ولهذا عمليات حزب الله مستمرة".

واستطرد: "إسرائيل أصبحت غير قادرة على شن حرب قاسية على لبنان كما كانت تفعل من قبل، والدليل على ذلك زيادة المستوطنين في منطقة الشمال".

غسان ريفي منتصف النهار القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية المناوشات الصهيونية اللبنانية

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