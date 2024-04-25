حفل تامر حسنى وأنغام بالعاصمة الإدارية فى ذكرى تحرير سيناء

في ليلة استثنائية، يلتقي نجم مصر الفنان تامر حسني مع صوت مصر الفنانة أنغام في حفل غنائي ضخم يقام اليوم الخميس 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

يأتي هذا الحفل بعد نجاح حفل "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" الذي جمعهما معًا على مسرح أبوبكر سالم في نهاية شهر يناير الماضي، حيث قدما باقة من أجمل أغانيهما وسط تفاعل جماهيري كبير.

ومن المتوقع أن يشهد حفل اليوم تقديم تامر حسني وأنغام لعدد من أغانيهما الوطنية والرومانسية، بالإضافة إلى بعض الأغاني المشتركة بينهما، وذلك في ليلة مليئة بالموسيقى والاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وقد عبرت الفنانة أنغام عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل، قائلة: “يشرفني أن أكون جزءًا من احتفالات ذكرى تحرير سيناء، وأتطلع للقاء جمهوري في العاصمة الإدارية الجديدة في ليلة مليئة بالغناء والموسيقى”.

بينما قال الفنان تامر حسني: “إن ذكرى تحرير سيناء مناسبة عزيزة على قلوب كل المصريين، وسأكون سعيدًا بالمشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية من خلال هذا الحفل الغنائي”.

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