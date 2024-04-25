الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الخزانة الأمريكية": واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن أن واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل "مؤسفة"؛ لأن إيران كانت تتصرف دفاعًا عن النفس.

العقوبات على إيران 

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ على توسيع العقوبات على إيران، من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران للأسلحة من أي طائرة بدون طيار أو صاروخ إلى وكلاء إيران وروسيا.

الخزانة الامريكية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية العقوبات الأمريكية على إيران

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