الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: على المؤسسات المعنية التدخل لتوفير الوقود لاستمرار العمل بالمستشفيات

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

ناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات المعنية الأممية والإنسانية سرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

شهداء قطاع غزة 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 43 شهيدًا و64 مصابًا خلال 24 ساعة.

جرائم الاحتلال الصهيونى 

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34305 شهداء، و77293 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

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