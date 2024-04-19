الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يقطع الاتحاد الأوروبى العلاقات مع إيران لإرضاء إسرائيل؟

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال رئيس قسم العلاقات الدولية بمركز جنيف للعلاقات الدولية، ناصر زهير، إن أوروبا بدأت تتنبه لخطورة برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية التي أعاقت حركة الملاحة في باب المندب، لذلك قررت  فرض عقوبات على إيران.

وأضاف زهير خلال مقابلة مع قناة "الغد"، مساء اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لن يقطع علاقاته مع إيران، وستبقى الاتصالات مستمرة بالرغم من فرض العقوبات عليها.

كما أوضح أن الدول الغربية رغم مساندتها لإسرائيل إلا أنها تتنقد إصرار تل أبيب على فكرة اجتياح رفح الفلسطينية، ومنع إنفاذ المساعدات للسكان في قطاع غزة.

وأشار إلى أن فرنسا وبريطانيا لا تزالان ملتزمتين بأمن إسرائيل.

ولفت زهير إلى أن روسيا أبلغت إسرائيل أن طهران غير معنية بالتصعيد، وأنها لن ترد على الهجوم.

https://www.youtube.com/alghadtv/live

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