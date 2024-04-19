هل يقطع الاتحاد الأوروبى العلاقات مع إيران لإرضاء إسرائيل؟

قال رئيس قسم العلاقات الدولية بمركز جنيف للعلاقات الدولية، ناصر زهير، إن أوروبا بدأت تتنبه لخطورة برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية التي أعاقت حركة الملاحة في باب المندب، لذلك قررت فرض عقوبات على إيران.

وأضاف زهير خلال مقابلة مع قناة "الغد"، مساء اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لن يقطع علاقاته مع إيران، وستبقى الاتصالات مستمرة بالرغم من فرض العقوبات عليها.

كما أوضح أن الدول الغربية رغم مساندتها لإسرائيل إلا أنها تتنقد إصرار تل أبيب على فكرة اجتياح رفح الفلسطينية، ومنع إنفاذ المساعدات للسكان في قطاع غزة.

وأشار إلى أن فرنسا وبريطانيا لا تزالان ملتزمتين بأمن إسرائيل.

ولفت زهير إلى أن روسيا أبلغت إسرائيل أن طهران غير معنية بالتصعيد، وأنها لن ترد على الهجوم.

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