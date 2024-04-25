الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثلة الرئيس الأوكرانى: سنبذل قصارى جهدنا لتحرير شبه جزيرة القرم

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قالت ممثلة الرئيس الأوكراني في شبه جزيرة القرم "تاميلا تاشيفا"، إن أوكرانيا تكافح لاستعادة أراضيها، وهناك كثير من التوترات بشأن شبه جزيرة القرم.

الحرب الروسية الأوكرانية 

أكدت ممثلة الرئيس الأوكراني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من الحلفاء والشركاء لإيمانهم بالقضية الأوكرانية.

وأضافت في حديثها، أن الصواريخ بعيدة المدى لها أهمية كبيرة وستبذل أوكرانيا قصارى جهدها لتحرير شبه جزيرة القرم، معبرة: "ليس لدينا أي اعتبار فيما يخص الخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا".

وأشار إلى أن أوكرانيا تأسف لعدم وجود إمكانية للضغط على روسيا، والسبيل الوحيد للسلام هو الإنهاء السلمي للأزمة.


 


 


 


 


 

ممثلة الرئيس الأوكراني القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية تاميلا تاشيفا

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