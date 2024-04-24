الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. سماع دوى انفجارات فى مدينة خاركيف الأوكرانية جراء القصف الروسى

انفجارات في أوكرانية
انفجارات في أوكرانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، سماع دوى انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية جراء القصف الروسى.

وفى وقت سابق "السبت" أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي التي من شأنها حماية منطقة خاركيف من الضربات الروسية.

وقال زيلينسكي - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن هناك "ضربات روسية جديدة ضد منطقة خاركيف، حيث تضررت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية".

وشدد في هذا الإطار على أهمية تعزيز الدفاع الجوي لمنطقة خاركيف، داعيا شركاء أوكرانيا إلى مساعدتها في هذا الأمر.

وبحسب "يوكرينفورم"، قُتل 6 أشخاص وأصيب 11 آخرين نتيجة الضربة الروسية الأخيرة التي استهدفت منطقة خاركيف.

الأكثر قراءة

عاجل.. سماع دوى انفجارات فى مدينة خاركيف الأوكرانية جراء القصف الروسى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء فى قصف إسرائيلى بمخيم النصيرات فى قطاع غزة (فيديو)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك