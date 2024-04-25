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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"الممر وإعدام ميت".. كيف سجلت السينما يوم تحرير سيناء على الشاشة؟

اعدام ميت
اعدام ميت

تحتفل مصر في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى تحرير سيناء الذي سطّرت فيه السينما مجموعة من الأفلام التي توثق ما مر به جنودنا البواسل وقت الحرب، وكيف كانت الأجواء حينها، إضافة إلى كيفية إظهار السينما المصرية لأرض الفيروز.

"الدستور" ترصد في السطور التالية أبرز الأفلام السينمائية التي تحدثت عن سيناء:

سمراء سيناء

أول الأفلام السينمائية التي تحدثت عن سيناء وأرض الذهب كان فيلم سمراء سيناء، والذي أنتج عام 1959 ودارت أحداث حوّل قصة حب، بين سمرة البدوية ابنة أحد شيوخ قبائل سيناء وعادل مهندس البترول وسط أحداث درامية وصراعات، والفيلم من بطولة يحيى شاهين وكوكا ومحمود المليجي ومن إخراج نيازي مصطفى.

إعدام ميت 1985 

"إعدام ميت" أحد الأفلام الأيقونية التي تحدثت عن دور بدو سيناء، وأرض الذهب الذي لعب بطولته الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ودارت أحداث هذا العمل الفني حوّل شاب سيناوي يدعى منصور مساعد الطوبجي يعمل جاسوسًا لدى المخابرات الإسرائيلية، وتوقع به المخابرات المصرية وتستخرج منه المعلومات التي نقلها لإسرائيل وتحكم عليه بالإعدام، وتستغل المخابرات المصرية الشبه الكبير بين منصور وضابط مصري يعدى عز الدين فينتحل شخصية منصور ويواصل هذا العميل التابع للمخابرات المصرية مهمته لكشف سر مفاعل إسرائيل النووي، والعمل من إخراج على عبدالخالق.

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أبناء الصمت 1974

يدور حول تصوير جانب من حرب الاستنزاف مع إسرائيل حتى حرب أكتوبر، وبينما يخوض مجدي حربه على الجبهة، تخوض خطيبته الصحفية حربا شعواء ضد رئيس التحرير الذي تكتشف معدنه الحقيقي، وهو من إخراج محمد راضى عن قصة وسيناريو مجيد طوبيا وبطولة ميرفت أمين ونور الشريف ومحمود مرسى، محمد صبحى وأحمد زكى ومديحة كامل. 

الممر 2019

 فيلم “الممر” يوثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر، وتبدأ من أعقاب نكسة عام 1967، حيث يؤرخ لاستعادة القوات المسلحة المصرية ثقة المواطنين في رجالها، والبدء بتنفيذ عمليات موجهة ضد الإسرائيليين بسيناء، التي عرفت بـ"حرب الاستنزاف" التي سعت لاستنزاف أي عدو إسرائيلي، وذلك قبل توجيه ضربة قاضية له بحرب أكتوبر 1973. 

وهو من إخراج شريف عرفة وبطولة نخبة من النجوم، على رأسهم أحمد عز ومحمد فراج، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وهند صبري، أسماء أبواليزيد.

سمراء سيناء إعدام ميت ١٩٨٥ فيلم الممر 2019 إعدام ميت فيلم الممر

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