الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سر رفض كولر مشاركة الخماسى العائد من الإصابة فى مباراة مازيمبى

كولرمع الجهاز المعاون
كولرمع الجهاز المعاون

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون، في حضور الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، لحسم موقف اللاعبين العائدين من الإصابات بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية، وتمسك برفض رغباتهم في التواجد أمام مازيمبي، في ظل الحضور الجماهيري الذي يصل إلى 50 ألف مشجع أهلاوي.

كولر يحذر من المجازفة

كشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن طبيب الفريق حذر من المجازفة بمشاركة الخماسي محمد الشناوي وأليوديانج وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية؛ نظرًا للضغوط التي يعاني منها اللاعبون قبل اللقاء، خاصة أنها مباراة مصيرية وحاسمة لتذكرة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن أحمد جاب الله أكد على جاهزية الثنائي أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق لاعبي الفريق بعد تعرضهما للإصابة في لقاء الذهاب، بعد أن خاضا برنامجهما التأهيلي عقب العودة من الراحة السلبية التي حصلوا عليها مع الفريق لمدة 48 ساعة، بعد رحلة طيران شاقة وصلت إلى 7 ساعات.

كولر يرفض التعديل في التشكيل وعدم المغامرة بالعائدين 

وأشار المصدر إلى أن كولر يرفض إجراء أي تعديلات على تشكيل مباراة الذهاب، باستثناء منح الفرصة للجنوب إفريقي بيرسي تاو من بداية اللقاء على حساب المغربي رضا سليم.

ويرى كولر عدم المغامرة بالدفع بالعائدين من الإصابات، ولكنه قد يضع بعضهم في القائمة ليكون بديلًا حسب مجريات اللقاء، لكن ذلك سيكون مجرد إعداد لمشاركته خلال الفترة المقبلة سواء في الدوري أو مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وركز كولر على تحفيظ لاعبي الأهلي خطة المباراة، وتحذيرهم من قوة المنافس الذي ليس لديه ما يخسره، وطلب من لاعبيه ضرورة التأمين الدفاعى وعدم منح المنافس فرصة القيام بهجمات وقطع الكرة والضغط بطول الملعب وعدم ترك مساحات بين الخطوط وتحديدًا الخط الخلفي حتى لا تتكرر الأخطاء في المباريات الأخيرة.

‏ويلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، في ‏إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏ 

وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في اللقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

كولر الاهلى أحمد جاب الله مازيمبي ستاد القاهرة

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