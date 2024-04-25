كولر يحول ملعب التتش لثكنة عسكرية قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي غدًا

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الجمعة في العاشرة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

استمرار غياب الشحات والشناوي وياسر إبراهيم وإمام عاشور وإليوديانج

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس والتي تشهد استمرار غياب الخماسي حسين الشحات ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأمام عاشور وإليوديانج، لعدم الجاهزية الفنية بينما سيحسم موقف مروان عطية علي علي المران اليوم ولن تخرج عن قائمة مباراة الذهاب بالكونغو.

وحول "كولر" بتحويل ملعب مختار التتش إلي ثكنة عسكرية بعدما طلب من خالد بيبو مدير الكرة بمنع أي وسيلة إعلامية لمشاهدة المران الأخير من أجل زيادة التركيز لدي اللاعبين وعدم نشر أي معلومة تسهل مهمة المنافس لمعرفة ثغرات الفريق.

ورفع السويسرى مارسيل كولر حالة الطوارئ القصوى داخل الفريق استعدادا لتلك المباراة، حيث أغلق التدريبات وأكد للاعبيه والجهاز الفنى والطبى استمرار فرض الحظر الإعلامى حيث يحتاج الأهلى للفوز بأى نتيجة للتأهل مباشرة إلى نهائى البطولة انتظارا لما تسفر عنه مباراة صن داونز وضيفه الترجى الرياضى التونسي.

كما حرص على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة 40 دقيقة.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، تحت إشراف مارسيل كولر قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

كولر وربيعة يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي

في السياق ذاته يحضرالسويسري مارسيل كولر المدير الفني وكابتن الفريق الأول المؤتمر الصحفي قبل المران الأخير للرد علي استفسارات وسائل الإعلام والحديث عن مباراة مازيمبي وفقا للوائح الكاف.

كما سيعقد الإجتماع الفني للمباراة في مقر الجزيرة بحضور خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري ومندوب مازيمبي ومراقب اللقاء من أجل تحديد الزي الرسمي وموعد وصول حافلة الفريقين إلي أرض الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة.