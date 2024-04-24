الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

زغاريد ودموع.. اللقطات الأولى من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

بدرية طلبة وابنتها
بدرية طلبة وابنتها

تحتفل الفنانة بدرية طلبة، اليوم بحفل زفاف ابنتها "سلمى" صاحبة الـ26 عاما من عمرها، وهي الابنة الصغري للفنانة بدرية طلبة، والتي احتفلت بها في أجواء عائلية، وحصل "الدستور" على مجموعة من الصور للقطات الأولى من حفل الزفاف، وسط الزغاريد.

 

وشاركت "طلبة"، مقطع فيديو يجمعها بابنتها الصغرى من تجهيزات حفل الزفاف، وغلبت على الفيديو أجواء الفرح والبهجة، حيث ظهرت بدرية طلبة وهي تطلق زغرودة وتقبل ابنتها وترقصان على أنغام أغنية "من قلبي بغني" لـ حماقي.

وشاركت بدرية طلبة مؤخرًا، في السينما بفيلم "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

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