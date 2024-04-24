الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال استخدم سياستي الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

الاحتلال الصهيونى
الاحتلال الصهيونى

قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إن الاحتلال استخدم سياستي الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية.

جرائم الصهيونية في غزة 

وأكد مندوب فلسطين، خلال إلقاء كلمته في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في فلسطين، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفيات غزة تعكس محاولات إسرائيلية لإخفاء جرائم الاحتلال.

العدل الدولية 

وأضاف في حديثه، أن الاحتلال قتل 8 آلاف فلسطيني منذ قرار محكمة العدل الدولية وقتل 1500 آخرين منذ صدور قرار مجلس الأمن.

وأشار إلى أن الاحتلال يقتحم عشرات المدن في الضفة الغربية يوميا ويتعمد ترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية.

مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جرائم الكيان الصهيوني

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