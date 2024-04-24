الأربعاء 24 أبريل 2024
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فن

المخرج وائل فرج يبدأ تحضيراته لـ"وتر حساس" (خاص)

وائل فرج
وائل فرج

يعمل المخرج وائل فرج على التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “وتر حساس” في الوقت الحالي، بعد نجاح مسلسله الأخير “بين السطور” الذي كان من بطولة الفنانة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والفنان محمد علاء جاميكا، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن.

 

وقال وائل فرج في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: “المسلسل سيكون من تأليف أمين جمال، ونعكف على تطوير الفكرة والانتهاء من كتابة الحلقات حتي يتم عرضه ضمن مسلسلات الأوف سيزون، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

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قصة مسلسل بين السطور 

تدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور”، في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محام، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه إثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها. 

أبطال بين السطور وعدد حلقاته 

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ومن بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين


 

أبطال مسلسل بين السطور وعدد حلقاته المخرج وائل فرج وائل فرج مسلسل وتر حساس وتر حساس مسلسلات الأوف سيزون

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