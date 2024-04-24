1.2 مليار دولار.. صادرات مصر الهندسية تُحقق أعلى رقم فى تاريخها

كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 لتسجل مستويات 1.254 مليار دولار مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 28%، في زيادة هي الأكبر في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع الصادرات الهندسية لمستوى غير مسبوق فى شهر مارس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر من 2023 بنسبة زيادة بلغت 28.2%، إذ حققت الصادرات 459 مليون دولار فى مارس 2024 مقارنة بـ 357.9 مليون دولار فى مارس 2023.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الربع الأول من 2024 منها صادرات الكابلات حققت نمو 48.5% ومكونات السيارات، حققت زيادة بنسبة 47.8% أما صادرات الأجهزة المنزلية حققت 15.3% وصادرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية، سجلت زيادة بنسبة 11% ووسائل النقل حققت قفزة بنسبة 143%.

دلالات مهمة



وفي هذا الإطار، قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في الربع الأول من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق الثابتة التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.



وشدد "الصياد" على أن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الربع الأول لأعلى مستوى في التاريخ يأتي استكمالًا للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023، بعد أن تخطت الصادرات مستوى 4 مليار دولار لأول مرة في التاريخ أيضًا، وهو ما يؤكد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن نجاح القطاعات الهندسية في تحقيق نمو مستدام في الصادرات يسهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية، والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.

ولفت إلى أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وأكد "الصياد" أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 و15 % اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات، فإنه يمكن الوصول إلى أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.



وأكد "الصياد" ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج لتكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

كما شدد "الصياد" على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة، في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.