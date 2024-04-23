الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"تصديري الصناعات الهندسية": تصنيع سكوتر كهرباء مصري بمكون محلي يتجاوز 40%

اجتماع
اجتماع

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه منذ تكليفه برئاسة المجلس التصديري فإنه يسعى إلى خلق جيل جديد من المصدرين وإيجاد مؤهلين في الشركات لإدارة التصدير وزيادة مبيعات الشركات للخارج وزيادة الصادرات المصرية من خلال شركات جديدة ومصدرين جدد.

وأشار خلال جلسة نقاشية على هامش إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير المُعتمدة ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن التعامل مع السوق الخارجي يتطلب معرفة ثقافة كل السوق ولا يجب أن نتعامل مع العالم بثقافة واحدة.

وشدد رئيس المجلس التصديري على ضرورة أن نتعامل مع التقنيات الحديثة في الأسواق الدولية، وكذلك متطلبات الأسواق، وفهم توجهات المستوردين في الخارج وتقدير قيمة الوقت عند التعامل مع الشركات في الخارج، وخلق جيل مؤهل لمعرفة التعامل مع تغيرات الأسواق.

وتابع المهندس شريف الصياد، أن إدخال السيولة الدولارية إلى السوق الداخلي هو السبيل الأهم لحل كل المشكلات الاقتصادية، وهذا يحدث من خلال عمليات التصدير الناجحة وخلق مصدرين جدد ومعالجة أية قصور في العملية التصديرية.

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