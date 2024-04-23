وزير خارجية أيرلندا يعلن زيارته لمعبر رفح اليوم

أعلن مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، أنه سيزور معبر رفح اليوم حتى يتعرف على موقف منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والتعرف على التحديات والقيود في قطاع غزة، وعدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة.

مناقشات مثمرة

وعبر “ مارتن ” خلال كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك وزير الخارجية سامح شكري، في القاهرة اليوم الأربعاء، سعادته بمناقشته المثمرة مع نظيره سامح شكري، وعن خالص الشكر والتقدير على كل أنواع المساعدات التي منحتها مصر فيما يتعلق بتسهيل الخروج مواطنيها الخروج من عزة.

وأضاف أن هناك أكثر من 40 مواطنا أيرلنديا في قطاع غزة، موضحا أنهم قلقون بسبب الأوضاع التي تحدث في غزة، مشيرا إلى أنه يرغب في مساعدتهم في الخروج من هناك.

وفي سياق متصل، قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه يشعر بالرعب من تدمير منشأتي الناصر والشفاء الطبيتين في غزة مشيرا إلى التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية هناك، بحسب ما جاء في صحيفة “الجارديان” البريطانية، والتي أشارت إلى ما قالته خدمات الطوارئ أمس بشأن العثور على 73 جثة أخرى في موقع مستشفى ناصر، الأكبر في جنوب غزة، خلال اليوم الماضي، مما يرفع العدد الذي تم العثور عليه خلال الأسبوع إلى 283 شخصًا على الأقل.