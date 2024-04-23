وزير خارجية أيرلندا: على مجلس الأمن النظر فى الموقف بغزة وفق القانون الإنسانى

قال وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن، نأمل أن نرى وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة حتى لا تتفاقم الأزمة الإنسانية بالقطاع.

وأضاف وزير خارجية أيرلندا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة، على مجلس الأمن النظر في الموقف بقطاع غزة وفق القانون الإنساني الدولي.

هناك عراقيل وقيود كبيرة على وصول المساعدات الإنسانية لغزة رغم التحذير من وقوع كارثة إنسانية

وقال مارتن إن هناك عراقيل وقيودًا كبيرة على وصول المساعدات الإنسانية لغزة رغم التحذير من وقوع كارثة إنسانية ومجاعة بالقطاع.

وتابع أن هذا ليس الوقت المناسب لوقف الدعم لوكالة الأونروا، وسنوصل دعمها لدورها الكبير الذي تقوم به حاليًا وما ستقوم به بعد انتهاء الحرب من إعادة الإعمار.