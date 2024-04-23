الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير خارجية أيرلندا: نشكر مصر على مساعداتها لتيسير خروج رعايانا من غزة

وزير خارجية إيرلندا
وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن

وجه وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، الشكر إلى مصر على المساعدات التي قدمتها للرعايا الأيرلنديين من أجل تيسير خروجهم من قطاع غزة.

هناك مخاوف كبيرة بشأن الموقف فى قطاع غزة وسنزور معبر رفح اليوم

وقال وزير خارجية أيرلندا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم مع نظيره المصري سامح  شكري، القاهرة، إن هناك مخاوف كبيرة بشأن الموقف في قطاع غزة وسنزور معبر رفح اليوم لبحث إزالة العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات.

وأضاف وزير خارجية أيرلندا: وكالة أونروا منظمة لا غنى عنها في عمليات إعادة الإعمار بقطاع غزة عبر تقديم العديد من الخدمات، وسنواصل تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال وكالة أونروا.

إيرلند وزير خارجية أيرلندا مصر قطاع غزة غزة

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