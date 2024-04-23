المفوضة السامية لحقوق الإنسان: نستنكر سلسلة الغارات الإسرائيلية على غزة

استنكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، سلسلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل معظم النساء والأطفال في الأيام الماضية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية".

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن طائرات الاحتلال تستهدف جنوب شرق مخيم البريج، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها باتجاه شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي اليوم الـ200 من العدوان علي غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة، مع ارتكابها العديد من جرائم الحرب ضد المدنيين؛ حيث كشفت تقارير عن انتشال 283 جثة من ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر بخان يونس، دفنتهم قوات الاحتلال.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34151 شهيدًا و77084 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.